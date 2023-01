Il Rotary Club di Terni ha ospitato Donatella Tesei

La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei è stata ospite del Rotary club di Terni, presieduto da Piero Maroni, durante un incontro-conviviale organizzato a Ferentillo. Presenti, tra gli altri, anche l’assessore regionale Paola Agabiti e il presidente della Fondazione Carit Luigi Carlini.

La nota del Club

«Molti – riferisce una nota del Rotary di Terni – gli argomenti trattati dalla governatrice dell’Umbria: sanità, turismo, infrastrutture, economia, cultura. ‘Il nuovo ospedale di Terni si farà’, ha puntualizzato la Tesei che ha anche parlato del riequilibrio territoriale e dei rapporti pubblico-privato: ‘Preferisco parlare di equilibrio, un impegno e un lavoro che stiamo già portando avanti con il nuovo Piano di fabbisogni della rete ospedaliera umbra, i posti letto disponibili per la sanità privata complementare rimangono invariati per quel che riguarda i territori del perugino e del folignate, mentre, applicando i coefficienti della popolazione pesata su base provinciale, si prevedono 95 posti letto accreditabili nel ternano’. Accenni – prosegue la nota del Rotary Club Terni – anche al rapporto e al confronto costruttivo con l’Ast di Arvedi per dare ulteriore spinta alla ripresa economica di tutto il territorio. Molti i soci del Rotary di Terni presenti all’incontro che hanno sollecitato la presidente anche sul tema del turismo, grazie anche alla presenza dell’assessore Agabiti: la Tesei ha sottolineato l’impegno profuso per la promozione di Terni e dell’Umbria in Italia e all’estero con ben due programmi Rai sul Capodanno, spot pubblicitari dedicati alle bellezze paesaggistiche, partecipazioni a importanti fiere e borse turistiche e numerose produzioni televisive e cinematografiche attivate sul territorio».