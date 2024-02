Impresa ternana si aggiudica il ‘Wedding Awards 2024’ di Matrimonio.com

Bel riconoscimento per la Esse Boutique Bomboniere Enogastronomiche di Terni e il suo titolare Simone Stefanelli, tra i vincitori dell’11° edizione di ‘Wedding Awards 2024’ del sito web Matrimonio.com. La Esse Boutique Bomboniere Enogastronomiche ha vinto il premio per la categoria bomboniere, grazie alle recensioni delle coppie iscritte su Matrimonio.com che si sono sposate nell’ultimo anno. L’azienda ternana ha ricevuto un totale di 42 recensioni sulla sua vetrina online e una valutazione di 5 su 5, il massimo possibile. Ora il bollino, un indicatore di qualità per tutti coloro che utilizzano Matrimonio.com, potrà essere esibito con orgoglio: «Non solo è un grande riconoscimento per qualsiasi azienda – spiega il sito web – ma dimostra anche l’eccellente servizio che il fornitore premiato offre alle sue coppie». Quest’anno i Wedding Awards sono stati assegnati sulla base di oltre un milione di recensioni di coppie su Matrimonio.com. Con oltre 74 mila aziende del settore presenti all’interno del portale, «la qualità del servizio offerta dai vincitori e il livello di soddisfazione dei clienti non possono essere sottovalutati. Per questo motivo i Wedding Awards si basano interamente sulle recensioni di coppie reali che si sono rivolte a questi professionisti per organizzare il proprio matrimonio».

