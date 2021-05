Incidente con fuga Montegrappa/Vodice: denunciato 52enne

È stato denunciato a piede libero dalla polizia Locale alla procura della Repubblica di Terni, l’uomo – un 52enne ternano – che mercoledì mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale all’incrocio via Montegrappa/via Vodice, in cui è rimasta ferita – in maniera non grave – una 60enne di Terni. Il 52enne, dopo il sinistro – con la sua Peugeot 207 era finito contro la Daewoo Matiz condotta dalla donna – era ripartito senza mettersi a disposizione né prestare soccorso. Contestati i commi 6 e 7 dell’articolo 189 del Codice della strada.

L’indagine

A seguito delle indagini, basate sulle immagini di alcune telecamere, l’analisi dei dati messi a disposizione dalla Motorizzazione civile e delle parti di veicolo lasciate in strada dopo l’impatto, gli agenti dell’ufficio incidenti della polizia Locale di Terni – pur senza poter disporre di alcun dettaglio relativo alla targa – sono riusciti a risalire al veicolo coinvolto e quindi al conducente che, contestualmente, si è presentato presso il comando di corso del Popolo insieme ad un avvocato per verbalizzare la propria versione dei fatti. Ora la palla passa all’autorità giudiziaria per le determinazioni del caso, rispetto all’eventuale procedimento penale che ne scaturirà.