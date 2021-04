Terni: causa incidente, inveisce contro la vittima e scappa. Caccia al ‘pirata’

Se lo è visto piombare contro, proveniente da via Vodice, nonostante lo stop che avrebbe dovuto rispettare. L’incidente stradale è accaduto mercoledì mattina poco dopo le ore 8 in via Montegrappa a Terni, zona Città Giardino, ma colui che lo ha causato, è fuggito dalla scena e ora la polizia Locale lo sta cercando.

La scena

Una donna ternana di 60 anni al volante di una Matiz aliementata a Gpl, stava percorrendo via Montegrappa quando è stata colpita da un’auto di colore nero – probabilmente una Peugeot 208 – condotta da un uomo di mezza età che, provenendo da via Vodice, non ha effettuato lo stop. Violento l’impatto (la Matiz ha a sua volto coinvolto due auto ferme in sosta), dopo il quale l’uomo è sceso dall’auto e, invece di sincerarsi delle condizioni della 60enne piuttosto shoccata, ha inveito contro di lei salvo poi risalire e andarsene. Il tutto di fronte a diversi testimoni basiti, per lo più persone presenti nei negozi della zona e accorse per capire cose fosse accaduto.

Le indagini

L’auto nera ha lasciato a terra alcune parti di carrozzeria, compreso un paraurti: da questi elementi e dalle testimonianze si punta a risalire al conducente del veicolo. Che se si presentasse spontaneamente presso il comando della polizia Locale di Terni – gli agenti hanno avviato le prime indagini -, risolverebbe una situazione che rischia di trasformarsi in qualcosa di più serio, dal punto di vista delle possibili conseguenze. La donna coinvolta si è poi recata autonomamente presso il pronto soccorso cittadino per ricevere le necessarie cure.