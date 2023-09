Incidente sul Rato fra Narni Scalo e Terni: tre veicoli coinvolti, un ferito

Incidente stradale nella mattinata di sabato lungo il raccordo Terni-Orte (ss 675 umbro-laziale) all’altezza del chilometro 13+200 in direzione Terni, fra lo svincolo di Narni Scalo/San Gemini e quello da e per la E45. Il sinistro, a seguito del quale è stata temporaneamente chiusa la strada per consentire le operazioni, ha coinvolto tre veicoli e – riferisce Anas – ha causato il ferimento di una persona. Sul posto si sono portati gli operatori del 118, i vigili del fuoco di Terni e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La riapertura della strada c’è stata poco prima delle 14.

