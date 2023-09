Ingegneri e qualità: Ordine di Terni all’avanguardia sul piano nazionale

Soddisfazione per l’Ordine degli ingegneri della provincia di Terni che ha ricevuto l’apprezzamento e il patrocinio del Consiglio nazionale degli ingegneri per la redazione delle ‘Linee guda per la certificazione UNI EN ISO 9001.15 degli Ordini degli ingegneri e degli altri Ordini professionali e tecnici’. «Un Ordine professionale certificato UNI EN ISO 9001.15 – spiega una nota dell’Ordine ternano – instaura un virtuoso processo di miglioramento continuo per la soddisfazione dei propri iscritti, garantendo strumenti affidabili per il controllo della conformità normativa e per il monitoraggio dei servizi erogati». Alla stesura del documento, hanno partecipato – a titolo gratuito – l’istituto di certificazione Certiquality Srl, che ha contribuito verificando e validando i contenuti tecnici; l’Istituto Tecnico Superiore ITS Umbria Accademy – percorso di ‘circular economy’; la società Upgrading Srl, fornendo e gestendo risorse umane in tirocinio formativo; alcuni tra gli Ordini provinciali degli ingegneri di tutta Italia. «Il progetto – prosegue la nota – proposto dal presidente dell’Ordine Andrea Sconocchia, coautore del documento, è stato avallato da tutto il consiglio e ha visto la partecipazione attiva dei consiglieri e del personale di segreteria che ha messo a disposizione esperienza e professionalità. Il prossimo obiettivo sarà quello di certificare alla norma UNI EN ISO 9001.15 l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Terni».

