Inserisce la carta tachigrafica di un collega e guida: nei guai autotrasportatore

Il controllo è scattato nella notte fra venerdì e sabato lungo la E45, all’altezza di Balanzano (Perugia). Gli agenti della polizia Stradale hanno fermato un autotreno diretto ad Imola e il conducente, un 53enne, si è scoperto che nel cronotachigrafo – strumento per il controllo della velocità e dei tempi di guida dei veicoli commerciali – la carta tachigrafica di un collega. Una pratica spesso messa in atto per eludere i controlli degli organi di polizia sui tempi di guida, mettendo in serio pericolo la sicurezza della circolazione. I poliziotti della Stradale, a quel punto, hanno proceduto al ritiro della carta tachigrafica trovata nell’apparecchiatura e della patente di guida del conducente, per la successiva sospensione da 15 giorni a 3 mesi del titolo di guida. Contestualmente gli agenti hanno notificato al 53enne una sanzione pecuniaria di 866 euro.

