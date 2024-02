Investito e ucciso a poche ore dal suo compleanno: tragedia in Alto Tevere

Tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì ad Umbertide (Perugia), fra via Marco Polo e via Colombo. Un uomo di 79 anni – Enzo Radicchi – ha perso la vita dopo essere stato investito, mentre attraversava la strada, da un’autovettura Fiat Panda condotta da una donna. A riportare il dramma, fra gli altri, è ‘Il Messaggero-Umbria‘ con un articolo a firma di Walter Rondoni. L’anziano viveva a pochi passi dal luogo del sinistro insieme alla moglie e stava rientrando in casa dopo aver fatto la spesa. Inutili i tentativi di rianimarlo praticati dai sanitari del 118, giunti sul posto insieme a carabinieri (a loro compete l’attività di polizia giudiziaria) e polizia Locale. Per Enzo Radicchi – che sabato 10 febbraio avrebbe festeggiato il 79esimo compleanno – non c’è stato nulla da fare. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Perugia per le determinazioni del caso. Scontata l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale, in cui confluiranno tutti gli esiti degli accertamenti relativi al sinistro ed alle cause del decesso del 79enne umbertidese.

Condividi questo articolo su