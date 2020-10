Cascata delle Marmore e Amelia in luce su Sky

‘Una gita fuori porta’, la serie tv italiana visibile in chiaro su Sky Canale Italia e su Bom channel (canale 68 del digitale terrestre), torna in Umbria. La seconda puntata della nuova stagione – martedì sera alle 21.45 – vedrà protagoniste Amelia e la cascata delle Marmore. Un viaggio per conoscerne la storia, l’arte, la bellezza, tradizioni, curiosità ed eccellenze.

Il messaggio e l’esplorazione

L’invito per il pubblico – il conduttore è David Romano – è di «ritrovare il gusto di viaggiare senza allontanarsi troppo da casa, alla scoperta delle tante meraviglie disseminate ovunque in Italia e spesso poco note. Gli episodi ci porteranno a scoprire le bellezze di alcuni dei borghi più affascinanti d’Italia». Focus sull’Umbria per conoscere «i segreti di Amelia, uno dei borghi – sottolinea la serie – più antichi d’Italia, con la sua possente cinta muraria e le affascinanti cisterne romane, insieme alle tante tradizioni ancora in vita che ne fanno una cittadina dal vivace fermento culturale. Imperdibile una visita alla cascata delle Marmore, uno dei più affascinanti spettacoli naturalistici della penisola».