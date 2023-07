La ciclabile Terni-Narni torna in consiglio: questione di costituzione di servitù

di S.F.

L’appalto da 2 milioni di euro è già stato affidato da tempo – se ne è occupato il capofila, vale a dire l’amministrazione narnese -, fatto sta che la pista ciclopedonale di collegamento tra Terni e Narni torna in consiglio comunale. Motivo? La costituzione di servitù di passaggio per un tratto del percorso. Palla in mano al responsabile unico del procedimento, l’architetto Walter Giammari.

I 50 PIOPPI DA ABBATTERE PER LA PISTA

FEBBRAIO 2023, IL VIA LIBERA ALLA KREA DA 2 MILIONI DI EURO

Il perché

L’atto che sarà portato a palazzo Spada nasce in realtà da fine 2022, il 16 novembre scorso, quando il Comune di Terni – in campo la dirigente Gioconda Sassi – ed i proprietari dell’area interessata dallo sviluppo della ciclabile firmarono l’atto preliminare di costituzione della servitù di passaggio. Dopodiché, se tutto fila liscio come dovrebbe essere, ci sarà la stipula tra le parti. Non prima del semaforo verde del consiglio comunale. Ora ad aver preso in mano la vicenda è il neo assessore ad urbanistica, mobilità e viabilità Marco Iapadre.