‘La partita del secolo’: c’è Riccardo Cucchi ad Alviano

Un ospite di rilievo per l’edizione di ‘10 righe ed un tè’ ad Alviano, la rassegna dedicata alla lettura di libri. Venerdì ci sarà il giornalista Rai Riccardo Cucchi, storico radiocronista di Tutto il calcio minuto per minuto: presenterà il suo libro ‘La partita del secolo’ al chiostro del castello di Bartolomeo a partire dalle 18. Focus su Italia-Germania 4-3 del 17 giugno 1970. Si parlerà anche di social e libri: «Cucchi non è solo la voce del calcio raccontato via radio, ma anche un amante del mondo dei libri, persona di grande cultura e con una spiccata abilità nel raccontare. Il suo impegno sociale negli ultimi anni lo ha reso una delle voci più seguite sui social network», l’entusiasmo degli organizzatori.

Condividi questo articolo su