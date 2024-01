‘La peste’ è il nuovo cortometraggio di Roberto Vallerignani

Si intitola ‘La peste’ il nuovo cortometraggio scritto e diretto da Roberto Vallerignani, produzione ‘E l’uomo volò’. Le riprese, iniziate nei primi giorni di gennaio, raccontano una storia liberamente ispirata dall’omonimo romanzo del premio Nobel per la letteratura, Albert Camus. Una madre (Katia Nani) è costretta in casa con le sue tre figlie (Barbara Kal, Greta Loparco e Rhiannon Allan) durante una pandemia. La convivenza forzata tra sorelle non è facilissima, le unirà finalmente l’affetto per la madre malata. Uno spaccato impietoso della società, una critica al vetriolo al conformismo imperante e tanta umanità caratterizzeranno le scene del film. A fianco di Roberto Vallerignani una troupe d’eccezione, con il regista Folco Napolini e il direttore della fotografia Francesco Quattrocchi. «Dopo il successo clamoroso di Rimmel, film premiato in numerosi Festival internazionali, ho voluto provare un cast tutto al femminile di grande livello e qualità, e con loro sperimentare un modo particolare di fare cinema», afferma l’autore. Anche in questo caso ‘La peste’ seguirà il percorso della partecipazione al circuito dei Festival cinematografici internazionali.

