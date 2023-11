Un’esposizione nazionale per uno dei complessi più belli del territorio provinciale di Terni. Sabato sera Narni sotterranea sarà protagonista su La7 nell’ambito del programma di Massimo Gramellini, ‘In altre parole’: non è la prima volta – né sarà l’ultima – che l’area viene attenzionata da media extraregionali per descriverne e raccontare la sua storia. «Ci riempie di orgoglio e felicità», viene sottolineato.

Condividi questo articolo su