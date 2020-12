Fere 2020-2021 nella storia: Bisceglie ko, 10° vittoria di fila

La Ternana 2020-2021 è nella storia rossoverde. Le Fere soffrono per qualche minuto in avvio di partita, poi l’accelerazione e per il Bisceglie è notte fonda: il 3-0 del ‘Liberati’ consegna la 10° vittoria consecutiva al gruppo di Cristiano Lucarelli che, in questo modo, eguaglia la squadra 1953-1954 di Oreste Cioni. Con la differenza che in questo caso si tratta di calcio professionistico. Record storico in tasca. Match già indirizzato nel primo tempo con le marcature di Furlan e Proietti, poi l’acuto di Partipilo nella ripresa. E porta di Iannarilli ancora inviolata. Domenica prossima si va in Campania per affrontare l’Avellino.

TERNI DICE ADDIO A MASSIMO PROIETTI

Fuori Kontek, Falletti e Palumbo. Subito emozioni e gol



Il centrale croato e il trequartista uruguaiano non vanno nemmeno in panchina per i rispettivi guai fisici, Lucarelli punta su Suagher, Damian (Palumbo subentrerà) e Vantaggiato da rifinitore. Al ‘Liberati’ striscioni in ricordo del tifoso Riccardo Marchetti, ‘Manga’, e Massimo Proietti, quest’ultimo scomparso in settimana: lutto al braccio e minuto di raccoglimento per l’avvocato. L’avvio è da brividi e non in positivo per l’undici rossoverde: due corner e soprattutto una clamorosa traversa centrata da Sartore, lasciato libero di colpire – tiro leggermente deviato da Suagher – al centro dell’area dopo un buon servizio dall’out destro. Un paio di minuti di sbandamento e la Ternana prende il controllo della gara: Damian al 5′ manca il bersaglio di poco dal limite dei 16 metri pugliesi, poi all’8′ arriva il vantaggio delle Fere sul tiro-cross di Furlan – non sembra esserci il tocco sotto misura di Partipilo, che poi esulta – dalla sinistra. Manto in buone condizioni nonostante il costante maltempo di giornata.

Guai Defendi. Raičević spreca. Meglio Proietti: 2-0



I ragazzi di Ricchetti ora sono in affanno e costretti sulla difensiva. Furlan, Vantaggiato su assist di Laverone e ancora Partipilo hanno buone occasioni nel giro di pochi minuti, mentre poco prima Defendi – problema muscolare – era stato costretto ad alzare bandiera bianca e far posto all’ex Ascoli. Il Bisceglie prova a reagire e mostra un buon palleggio, tuttavia – riprende a piovere nel contempo – sono i rossoverdi a sfiorare il raddoppio al 28′ su un nuovo spunto del 21: suo il servizio in area per Raičević che, pressato, non riesce a depositare in rete. Al 32′ è sempre il montenegrino, questa volta privo di marcature, a sprecare in malomodo con il destro solo davanti a Russo: troppo debole il tentativo del numero 23. I pugliesi non possono che cercare di reggere l’onda Fere: al 36′ l’estremo difensore si salva sull’iniziativa personale di Furlan, ma nulla può sul preciso diagonale di Proietti sugli sviluppi di uno scambio con Raičević. Eccellente l’esecuzione del centrocampista rossoverde da una posizione tutt’altro che comoda, defilata. La prima frazione di gioco si chiude sul gran tiro dalla distanza – la sfera lambisce il palo – di Rocca.

Salzano terzino, le Fere calano il tris



La ripresa inizia sotto un’intensa pioggia e con una novità di formazione in casa rossoverde con l’inserimento di Salzano – da terzino – in luogo di Mammarella. La fascia di capitano passa a Vantaggiato. Stesso filone del primo tempo e Ternana che affonda subito la retroguardia ospite: grande lavoro di Furlan sulla corsia sinistra, cross di rara precisione dall’altro lato per l’accorrente Partipilo e colpo di testa vincente del 21, alla nona realizzazione stagionale tra campionato e coppa Italia. Iannarilli è poco impegnato, ma quando lo è si fa trovare pronto: ottima la respinta sulla punizione di potenza di Rocco. Sfida solo da gestire per i ragazzi di Lucarelli. Al 65′ Russo è costretto ad un nuovo intervento sullo stacco aereo di Vantaggiato, deviato dal 20enne portiere in calcio d’angolo.

Spazio per Paghera, Palumbo e Torromino



A venti minuti dal termine il tecnico livornese fa entrare Palumbo e Paghera al posto di Proietti e Raičević. La Ternana va vicina al 4-0 con un mancino sul palo lontano di Partipilo, mentre pochi istanti prima ci aveva provato – Russo incerto nella respinta – senza fortuna un buon Laverone. L’ultimo cambio rossoverde coinvolge – lascia il terreno di gioco Furlan, un gol e un assist per lui – Torromino. Nelle battute conclusive è Palumbo a non mancare di molto il bersaglio, poi il recupero ed il triplice fischio. Decimo bottino pieno di fila e record in tasca. Si tratta del 14° risultato utile di fila in gare ufficiali: eguagliata la striscia di Domenico Toscano tra settembre e dicembre 2011. C’è chi ha fatto molto meglio, come ad esempio il team di Riccardo Carapellese (15) nel 1964.

L’elogio ai giardinieri e Kontek nel 2021

«Ci ha svegliato – le parole del trainer toscano in conferenza – la partenza del Bisceglie e siamo riusciti ad andare in vantaggio, per poi legittimarlo più volte. Non siamo stati proprio concreti su tutto ciò che abbiamo creato. C’è soddisfazione, ma bisogna entrare nell’ordine di idee che un paio di situazioni a match si possono concedere. È fisiologico. Sappiamo che tutti possono crearci delle difficoltà, l’avversario è di valore e ha giocato a calcio». Sull’assenza di Kontek ha specificato che «ha avuto un problema ad inizio settimana all’inguine e credo che anche lui lo riavremo ad anno nuovo». Elogio per i giardinieri: «La vittoria è merito dei nostri giardinieri perché sabato sera sono venuti alle 22 a sistemare i teloni scoperchiati dal vento. Ci hanno permesso di giocare nelle migliori condizioni, la dedichiamo a loro e all’avvocato Proietti. I ragazzi sono stati bravi a trovare la chiave per ‘aprire’ la porta anche in queste condizioni. Il record delle dieci vittorie consecutive? Mi farà piacere – servirà espugnare Avellino – se lo battiamo. I risultati sono rotondi, corriamo forte e ce le sudiamo, ma non sono passeggiate. Per fare ciò si spende tanta fatica. Piangerci addosso non è per me, non voglio alibi e troveremo le giuste soluzioni per affrontare una gara ostica come la prossima. Le squadre di Braglia sono molto maschie, fisiche, ci sarà da ammattire un po’ domenica. Fisicamente stiamo bene, al 95′ ancora pressavamo e costruivamo gioco». Un cenno agli altri guai fisici: «Defendi ha un problema non proprio muscolare, sembra un’infiammazione. Carlo? Movimento iperestensione del ginocchio dalla parte del collaterale, valuteremo l’identità dell’infortunio – ha concluso – nei prossimi giorni. Vantaggiato ha fatto molto bene in quella posizione, mentre Salzano terzino sinistro lo avevamo provato diverse volte in allenamento».

Il tabellino

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (c, 13′ Laverone), Boben, Suagher, Mammarella (46′ Salzano); Proietti (70′ Palumbo), Damian; Partipilo, Vantaggiato, Furlan (80′ Torromino); Raičević (70′ Paghera). A disposizione: Vitali, Bergamelli, Diakité, Russo, Onesti, Peralta, Ferrante. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Bisceglie (5-4-1): Russo; Pelliccia, Priola (c), Altobello, Vona (60′ De Marino), Giron; Vitale (60′ Makota), Maimone, Cittadino (46′ Zagaria), Sartore (75′ Mansour); Rocco. A disposizione: Sapri, Padulano, Cigliano, Ferrante, Lauria, Casella, Spurio, Laraspata. Allenatore: Carlo Ricchetti (squalificato Giovanni Bucaro) Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi (assistenti Stefano Galimberti di Seregno e Mattia Regattieri di Finale Emilia, IV° ufficiale Mario Perri di Roma1)

Reti: 8′ Furlan, 40′ Proietti, 50′ Partipilo (T)

Calci d’angolo: 12-3

Recupero: 2; 2