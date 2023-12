Ternana-Pisa 1-1. Le Fere chiudono il 2023 a due punti dalla salvezza diretta

di Gianni Giardinieri

Chiude il girone d’andata con 18 punti la Ternana. L’ultimo lo conquista nel giorno di Santo Stefano, con il pareggio casalingo con il Pisa. Partita dai due volti: primo tempo piuttosto noioso, con gli ospiti che trovano un fortunoso vantaggio con l’autogol di Lucchesi. Ripresa decisamente più divertente, con il Pisa che ha creato diverse occasioni per il raddoppio tenendo spesso le Fere nella propria metà campo. Finale con la Ternana che sfiora il colpaccio con una doppia conclusione di Lucchesi ma Nicolas compie due miracoli. Alla fine pareggio giusto e tutti in vacanza per la ripresa del 12 gennaio. Ternana a due punti dalla salvezza diretta.

Primo tempo

Nell’ ultima partita del girone d’ andata (a seguire lunga sosta con ripresa del campionato cadetto il 12 Gennaio 2024) la Ternana ospita in casa il Pisa di mister Aquilani, alla ricerca di una vittoria che darebbe ulteriori dosi di serenità ad una squadra che alla guida di mister Breda ha dimostrato di poter lottare per una salvezza ancora tutta da conquistare. Confermato il sistema di gioco (3-4-1-2), il tecnico rossoverde decide per Sorensen al posto di Capuano e Celli a quello di Corrado (una sorpresa, visto che il terzino romano a Parma sembrava essere stato ‘bocciato’, avendo giocato solo una manciata di minuti). Luperini interno di centrocampo preferito a Pyyhtia (De Boer squalificato). Tutto confermato per i restanti otto dell’ undici titolare. I primi dieci minuti di gara scorrono piacevolmente, seppur in assenza di occasioni per entrambe le squadre. Al 15′ la Ternana va vicina al gol: Di Stefano recupera palla a centrocampo e sventaglia sulla fascia per Casasola, che prolunga per Falletti. Il folletto rossoverde crossa di prima per Luperini che di testa manda di poco sopra la traversa. Al 22′ arriva, casualmente, il vantaggio del Pisa, con Tramoni che calcia di sinistro dall’ altezza del calcio di rigore. Il tiro, deviato di testa da Lucchesi, assume una traiettoria che spiazza completamente Iannarilli. Al 36′ è Moreo a sfiorare il raddoppio, con un colpo di testa sbilenco che sfiora il palo destro. La Ternana, dopo il gol subito, non riesce a riorganizzarsi ed il primo tempo termina senza occasioni, con la squadra rossoverde che pare non riuscire a prendere le giuste distanze alla squadra di mister Aquilani.

Secondo tempo

Pronti via e arriva subito il pareggio della Ternana, con Luperini che devia un piattone di Sorensen. Il danese aveva concluso a seguito di una azione insistita di Casasola. Il gol galvanizza le Fere che spingono alla ricerca del raddoppio. Al 54′ il Pisa troverebbe anche il gol ma Canestrelli viene pescato in fuorigioco. Il centrale pisano, di testa, aveva concluso in rete dopo una conclusione sulla traversa di Moreo. Occasionissima Ternana al 59′ con Casasola che arriva su un bellissimo cross di Di Stefano e in scivolata impegna Nicolas ad una non facile parata di piede. Tre minuti dopo è Moreo a rendersi pericoloso con un destro rasoterra di poco fuori. Esteves al 64′ mette in area un fendente velenoso sul quale nessuno arriva: Iannarilli sventa in calcio d’ angolo. Ora è il Pisa a spingere e al 65′ Moreo calcia ancora in porta, con Iannarilli che si allunga e riesce a deviare sul palo alla sua sinistra. Al 67′ infornata di sostituzioni per entrambe le squadre, con la Ternana che inserendo Corrado e Marginean si ritrova con 8 calciatori in campo nati dal 2000 in poi. Al 73′ apertura di Falletti per Di Stefano, che arriva sul fondo e invece di rimettere al centro tenta un improbabile conclusione che Nicolas respinge sul proprio palo. Complicato far gol così defilato. AL 76′ Falletti perde una palla sanguinosa che il Pisa prova a sfruttare con una soluzione di Arena che impegna di nuovo Iannarilli. Il portiere rossoverde compie il miracolo al minuto 79′, con un’altra parata di piede sulla conclusione a colpo di sicuro di Moreo. Al primo dei cinque minuti di recupero doppia occasione per le Fere con Lucchesi, che per due volte calcia in porta ma trova in Nicolas un muro invalicabile. L’estremo difensore pisano si esibisce in due parate d’ istinto che fanno il paio con quelle di Iannarilli in precedenza.

Tabellino

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli, Diakitè, Sorensen, Lucchesi, Casasola, Labojko, Luperini, Celli, Falletti (K), Raimondo, Di Stefano. All.: Roberto Breda

Pisa (4-2-3-1): Nicolas, Barbieri, Caracciolo (K), Canestrelli, Esteves, Marin, Piccinini, Arena, D’Alessandro, Tramoni, Moreo. All.: Alberto Aquilani

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Assistenti: Vigile e Cataldo

IV Ufficiale: Sacchi

Var: Di Paolo

Avar: Miele

Marcatori: 22′ autogol Lucchesi (T); 46′ Luperini (T)

Ammonizioni: 5′ Marin (P); 12′ Piccinini (P); 35′ Lucchesi (T); 36’Arena (P); 40′ Falletti (T); 43′ Labojko (T); 52′ Casasola (T); 63′ Diakitè (T)

Sostituzioni: 46′ Nagy per Piccinini (P); 60′ Pyyhtia e Favasuli per Casasola e Luperini (T); 67′ Hermannson e Masucci per D’ Alessandro e Esteves (P); Corrado e Marginean per Celli e Labojko (T); 77′ Dionisi per Falletti (T); Valoti per Tramoni (P); 88′ Torregrossa per Arena (P)