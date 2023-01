«Larviano isolato dal ghiaccio nonostante decine di telefonate»

«A Larviano nessuno è intervenuto a mettere il sale sulla strada. Così il risultato è che tante case sono isolate, compresi i miei zii che hanno quasi novant’anni, sono invalidi al 100% e necessitano di cure». A protestare, martedì mattina, è la ternana Giuseppina Rossi che rimarca come strada di Larviano sia «una lastra di ghiaccio dopo la nevicata di lunedì. Abbiamo fatto decine di chiamate a tutti – spiega -, Protezione civile, Prefettura, Comune, polizia Locale, perfino i carabinieri per far portare il sale utile a rendere la strada praticabile. Ma mentre l’accesso al vicino paese di Miranda è stato pulito e messo al sicuro, la strada per giungere a Larviano è impraticabile e nessuno si è presentato». La richiesta è, pertanto, di «fare presto perché si tratta di un disagio non più tollerabile. E se ci fosse necessità di soccorsi? A questo punto ormai speriamo che il sole ‘scongeli’ la strada perché se aspettiamo gli addetti…».

