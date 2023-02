L’ascesa di Dante nel Purgatorio è lungo i tre piani del ‘Classico’: spettacolo itinerante

Nell’ambito degli eventi valentiniani 2023, l’associazione Povero Willy, tra i nuovi soggetti gestori del teatro Clitunno di Trevi, in collaborazione con l’istituto superiore classico e artistico, la Società Dante Alighieri – comitato di Terni e la FNISM – Federazione insegnanti di Terni, presenta lo spettacolo ‘Dant–Purgatorio’, ideato e diretto da Riccardo Leonelli. La performance sarà in forma itinerante all’interno del liceo classico ‘Tacito’ e il pubblico seguirà gli attori salendo i tre i piani della scuola, in un’ascesa del tutto simile a quella di Dante dall’Antipurgatorio al Paradiso terrestre. Lo spettacolo si terrà lunedì 13 febbraio e sono previste tre repliche (ore 16.30, 17.45 e 19). L’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione al numero 339.5427291 fino ad un massimo di 50 spettatori a replica.

Protagonisti

‘Dante-Purgatorio’, regia di Riccardo Leonelli, coreografia di apertura di Romana Sciarretta, service Marco Giamminonni. Con Riccardo Leonelli, Caterina Rossi, Damiano Angelucci, Stefano de Majo, Marialuna Cipolla, Emanuele Cordeschi, Caterina Cianchetta e con gli allievi attori e danzatori: Aurora Assunti, Nadia Bouallagui, Gisella Celentano, Ginevra Cesarini, Miriam Cimarelli, Susanna Croce, Giacomo Lucci, Giacomo Martinelli, Vittorio Monarca, Alessandro Pieramati, Sara Posati, Antonio Ursan, Nicola Vantaggi, Emma Venanzi.