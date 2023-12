Lega: il plauso di Maggiora a Fausti. «Orgogliosi del suo operato in ospedale«»

di Devid Maggiora

Segretario Lega Terni

La donazione da parte dell’associazione ‘I Pagliacci’ all’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni di 24.500 mascherine Ffp2 destinate ai vari reparti, tra cui la pediatria, è solo l’ultimo in ordine temporale di una serie di gesti di generosità della popolazione ternana e delle associazioni che in questi anni, anche durante l’emergenza Covid, non hanno fatto mai mancare il loro supporto ai pazienti. Opere di solidarietà che vengono gestite grazie al lavoro di Leonardo Fausti, responsabile donazioni dell’ospedale di Terni e coordinatore comunale del dipartimento sanità della Lega.

Davvero tante le dimostrazioni di affetto al ‘Santa Maria’, in particolare durante la pandemia, che il responsabile donazioni ha gestito in questi anni. Privati cittadini, Fondazione Carit, imprese e associazioni: in tanti nel corso del 2020 hanno dato il proprio contributo all’ospedale nella battaglia contro il Covid. Il totale delle donazioni, coordinate dalla task force ospedaliera guidata da Leonardo Fausti, ha superato quota 2 milioni di euro. Ben 1 milione e 460 mila euro donati dalla Fondazione, ma l’aiuto è arrivato anche da altre persone: 573 mila euro da imprese/associazioni e 260 mila euro dai privati. In maggior misura si è trattato di attrezzature ed arredi (1,8 milioni) mentre la parte restante, poco inferiore ai 440 mila euro, riguarda beni consumabili.

Nella prima fase della pandemia, l’impegno di reperire i presidi per dare supporto al comparto sanitario (medici, infermieri, OSS) è stato incessante e la ricerca estesa in tutto il mondo. Il caso più eclatante fu il reperimento delle allora introvabili mascherine Ffp3 in Cina quando, facendo il ‘ponte’ con un intermediario italiano ad Hong Kong, si fece arrivare un cargo di mascherine a Venezia con un volo diretto UPS, grazie soprattutto alla generosità della Fondazione Carit e al sostegno del presidente Luigi Carlini. Il coordinatore comunale Fausti ha quindi contattato l’allora questore Roberto Massucci che ha organizzato un viaggio da parte delle forze di polizia per prelevare direttamente il carico a Venezia. Tutto andò a buon fine e a notte fonda arrivarono in ospedale le tanto agognate mascherine Ffp3, necessarie soprattutto nei reparti/servizi di emergenza urgenza e malattie infettive. Siamo orgogliosi di avere nelle fila della Lega una persona come Leonardo Fausti che con impegno e dedizione garantisce il suo personale supporto alle gesta di generosità di tanti ternani.