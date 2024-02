Lo Sparta Padel vince la Winter Cup maschile: ora la fase nazionale

Bella soddisfazione per il circolo Sparta Padel di Acquasparta che lo scorso weekend, ad Orvieto, ha centrato la vittoria nella Winter Cup maschile, manifestazione riservata a giocatori Fit di terza e quarta fascia. Lo Sparta Padel – con il team composto da Passerini, Poggiani, Masuccio e Piovanello – ha avuto la meglio sul Gubbio Padel in semifinale e sull’Hanger Padel Orvieto in finale. Una vittoria accolta con entusiasmo dallo staff del circolo rappresentato dai maestri Passerini e Piovanello e dai presidenti del circolo, Stefanini e Leandri. Grazie all’affermazione di Orvieto, ora lo Sparta Padel rappresenterà l’Umbria alla fase nazionale che si terrà a metà marzo.

Condividi questo articolo su