C’è chi può festeggiare un’altra discreta vincita in Umbria. A Collazzone, in provincia di Perugia, c’è chi ha ottenuto 39.900 euro al Lotto: decisiva una giocata effettuata sulla ruota di Bari. L’ultimo concorso, in generale, ha distribuito premi per oltre 6 milioni di euro.

Condividi questo articolo su