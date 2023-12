L’ultimo saluto di Perugia a Carlo Giulietti

di G.C.

Si sono svolti stamattina a Perugia, nella Chiesa della Parrocchia di Maria Regina della Pace in Santa Lucia, i funerali di Carlo Giulietti. Lo storico tifoso, e tra i fondatori del Museo del Grifo, scomparso lo scorso 22 dicembre all’età di 68 anni. Carlo era malato da tempo ma, come ha ricordato con affetto, Padre Mauro Angelini, il curatore della chiesa del Gesù e cappellano del Perugia Calcio, che ha officiato il rito funebre «Ha strappato dieci anni alla morte, la Grazia gli ha donato dieci anni in più vissuti in modo pieno e stupendo», rispetto al momento in cui venne diagnostica la malattia.

PERUGIA PIANGE CARLO GIULIETTI

In questo tempo, come accennato da Padre Mauro oltre alle tante opere e alla passione per il suo Perugia è stato tra i fondatori del Museo del Grifo. «Un diamante da conservare con cura e da tramandare nel tempo». Alle esequie hanno partecipato centinaia di persone tra tifosi, appassionati, amici di una vita e semplici cittadini che, venuti da diverse parti dell’Umbria, hanno deciso di presenziare al commiato di una persona amata, conosciuta e stimata ben oltre il calcio.

Tra di loro il Presidente del Perugia Massimiliano Santopadre, che ha guidato la delegazione della società portando anche il gonfalone della squadra, l’ex tecnico biancorosso Serse Cosmi, campioni del Perugia dei Miracoli come Franco Vannini e di quello di Gaucci come Castellini. Al termine della cerimonia la salma è stata accompagnata sul piazzale della chiesa per un ultimo saluto e poi, come da ultime volontà di Carlo, un passaggio sul manto erboso del Renato Curi dove i parenti e gli amici gli hanno tributato un ultimo e caloroso saluto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A.C. Perugia Calcio 1905 (@acperugia_official)