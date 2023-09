Mare Fuori, il musical ad Assisi a febbraio

Trasposizione musicale di Mare Fuori – la fortunata serie Tv targata Rai in arrivo in Umbria. Diretta da Alessandro Siani e prodotta da Best Live, debutterà a livello nazionale a dicembre ed è previsto un passaggio sul territorio regionale a febbraio: andrà in scena al teatro Lyrick di Assisi il 20 e 21 febbraio.

Il cast

«Rosa Ricci – anticipa Wired – sarà interpretata da Maria Esposito, Dobermann da Enrico Tijani, Totò da Antonio Orefice; Micciarella avrà invece il volto di Giuseppe Pirozzi, Milos quello di Antonio D’Aquino, Nunzia quello di Carmen Pommella. A interpretare una delle guardie vedremo il cantautore Andrea Sannino, mentre Pascale Langer sarà Yuri. Nel cast anche l’ultimo vincitore del talent Amici Mattia Zenzola, e poi Giulia Molino, Sveva Petruzzelli, Bianca Moccia, Antonio Rocco, Pasquale Brunetti, Christian Roberto». Il debutto il 14 dicembre a Napoli.