Marmore, c’è la ‘Festa democratica dell’unità’

I circolo di Marmore-Papigno-Piediluco ‘Moro-Berlinguer’ di Terni. Sono loro ad organizzare dal 24 al 27 agosto l’appuntamento ai Campacci con la ‘Festa democratica dell’unità’: «In calendario sono previsti dibattiti su argomenti di stretta attualità politica nazionale come le nuove povertà, il disagio sociale, l’ autunno caldo dovuto alle inadeguate politiche dell’esecutivo di destra guidato da Giorgia Meloni. Sarà dato spazio anche alla politica locale, con particolare riferimento al tema del turismo, attraverso la realizzazione di un progetto veramente integrato, che veda protagonista il nostro territorio. Si discuterà quindi delle prossime elezioni regionali dopo le varie criticità causate all’intero comparto dall’attuale amministrazione Tesei e di altre tematiche di stretta attualità politica regionale e locale, anche attraverso la presentazione del volume ‘Un secolo di passione’ scritto recentemente da Franco Giustinelli. Vi aspettiamo qui per costruire insieme un nuovo orizzonte di sinistra, progressista, per il futuro di Terni e dell’intera Umbria». A fianco il programma completo.

