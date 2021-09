Panico a Marsciano sabato sera, poco dopo le ore 23, in via Riccieri 3 per un incendio che ha interessato un appartamento al quarto ed ultimo piano di una palazzina. Per fortuna, quando il rogo è divampato, la casa era vuota e non ci sono stati feriti. Intervento dei vigili del fuoco di Todi, con il supporto di Perugia, che hanno domato le fiamme. Le cause sono in corso di accertamento.

