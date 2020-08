Marsciano, bimbo caduto in piscina: sciolta la prognosi

Una luce in fondo al tunnel: sta meglio il bimbo di 3 anni, di Marsciano, che nella tarda mattinata di venerdì è stato trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico ‘Meyer’ di Firenze dopo essere caduto nella piscina dell’abitazione che i genitori – di origini campane ma residenti da tempo in Umbria – avevano preso in affitto per le vacanze in zona Altopascio (Lucca).

Difatti i sanitari del ‘Meyer’ hanno sciolto la prognosi – non più riservata – in ragione dei miglioramenti del piccolo, le cui condizioni nell’immediatezza dei fatti erano apparse gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento in ospedale in elicottero. Ancora non si può definire ufficialmente fuori pericolo, si apprende da fonti sanitarie, ma dopo giorni di apprensione, la speranza inizia a prendere il posto dell’angoscia.