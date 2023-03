Massa Martana: sabato c’è il Dalla Republic

Trasferta a Massa Martana per il Dalla Republic, pronto a tornare in scena al teatro Consortium in occasione del ventennale della locale sezione dell’Avis: l’appuntamento con il tributo a Lucio Lancia è fissato alle 21 di sabato 18 marzo.

L’evento

L’idea di un tributo a Lucio nasce a Terni nel 2017 dalla creatività di Giovanni Tasca, grande appassionato della musica del cantautore bolognese. Giovanni ha coinvolto diversi musicisti formando la Disperato Erotico Band (Jonathan Cresta e Marco Schiarea alle tastiere, Lorenzo Borseti alla chitarra, Amedeo Santicchia al basso, Gabriele Teofoli alla batteria) cui si alternano voci maschili e femminili (Giovanni Tasca, Asia Latini, Lara Bassetti e Andrea Guerini). «Il pubblico potrà godere – viene sottolineato – di momenti di recitazione affidati all’ attore Pierluigi Stentella e numerose riproduzioni di arte visiva. Lo scopo dello spettacolo è far appassionare il pubblico alle canzoni di Lucio, alla storia dell’artista, ai luoghi che più ha amato e che lo hanno ispirato, alle persone che lo hanno affiancato. I concerti della band ternana sono sempre stati realizzati a sostegno di enti benefici». La prenotazione è obbligatoria: si può contattare i numeri 351 7588974, 349 0642786, 075 8951750 e 075 8951735.