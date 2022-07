Terni, canottaggio: Matteo Tonelli campione del mondo U23. Con record

Una nuova grande medaglia per lo sport ternano. Si passa dall’esperienza del fiorettista Alessio Foconi, campione del mondo a squadre lo scorso weekend in Egitto, ad un giovanissimo del canottaggio impegnato in questi giorni alla Schiranna di Varese: Matteo Tonelli, 22 anni da compiere il 28 dicembre e ora in forza al Cus Torino, è campione del mondo under 23 grazie alla straordinaria performance in terra lombarda del quattro di coppia pesi leggeri completato da Luca Borgonovo, Nicolò Demiliani e Krystian Adrian Maron. Il team italiano ha sostanzialmente dominato dall’inizio alla fine mettendosi alle spalle Danimarcia, Francia, Svizzera, Germania e Stati Uniti con il tempo 5’45.42, vale a dire il nuovo crono record (resisteva da Plovdiv 2017); sul podio anche i tedeschi ed i francesi, distanziati di diversi secondi.

