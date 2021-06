Meteo, 2 giugno con il sole. Domenica potrebbe peggiorare

Sarà un 2 giugno all’insegna del bel tempo nel centro Italia e dunque anche in Umbria. L’alta pressione – secondo quanto rilevano gli esperti di Meteo Centro Italia – imperverserà infatti almeno fino al fine settimana, con temperature in rialzo. Il clima non sarà ancora eccessivamente caldo, ma il termometro nelle zone interne potrebbe raggiungere anche i 29°/30°. Dalla giornata di domenica si potrebbe invece aprire una fase più instabile, con possibili rovesci pomeridiani sempre nelle zone interne. Previsioni, queste ultime, che dovranno comunque essere confermate nel corso della settimana.

Condividi questo articolo su