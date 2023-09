Meteo in Umbria, torna il bel tempo: si sfioreranno i 30°C

Ultimo weekend con nubi e pioggia, ora si cambia ancora. «Dall’autunno a ‘simil-estate in quattro giorni’» scrive Perugia Meteo per descrivere la situazione in arrivo in Umbria.

Temperature massime in aumento

«La situazione odierna, in linea con le medie dell’ultima decade di settembre, per quanto riguarda il quadro termico, è destinata – scrive Michele Cavallucci – velocemente e progressivamente a cambiare, a causa di una nuova espansione dell’anticiclone africano, l’ennesima di questo 2023, espansione che porterà un aumento delle temperature massime, in particolare a partire da mercoledì, con valori che, nel prossimo fine settimana, si avvicineranno (o forse addirittura potrebbero superare) i 30°C. Chiaramente, questi valori, saranno raggiunti per poco tempo, essendo le ore di giorno diminuite di tanto rispetto a quelle notturne, e mantenendosi fresche, comunque, le temperature minime notturne, ma resta il fatto che, questa ultima settimana di settembre, sarà complice nel mantenere i valori medi delle temperature massime del mese, molto elevati e, alla fine, vedremo quale sarà la media raggiunta questo mese, ripetiamo, “temperatura media dei valori massimi”, che esulano dal singolo giorno che può essere stato più fresco rispetto a tutti gli altri. I cieli saranno sereni per qjuasi tutta la settimana; da rimarcare le temperature minime che, da mercoledì o giovedì mattina, con il calare della ventilazione settentrionale, potrebbero subire un temporaneo calo, localmente sensibile nelle vallate appenniniche, con valori che potrebbero attestarsi abbondantemente sotto i 10°C».