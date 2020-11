Modena-Perugia, Falzerano rifiuta la panchina e resta a casa

Su questa pagina ulteriori aggiornamenti sulla partita e i commenti del dopogara

Non avrebbe accettato l’idea di partire dalla panchina pur in assenza di Kouan e Burrai. Se la sarebbe presa e avrebbe reagito male. Questo – secondo il Corriere dell’Umbria – sarebbe il motivo per cui Marcello Falzerano è assente dalla lista dei convocati di Fabio Caserta in vista della delicata trasferta di Modena.

COVID, GOMEZ FINALMENTE NEGATIVO

I convocati del Perugia

Portieri: Fulignati, Baiocco, Bocci.

Difensori: Rosi, Favalli, Sgarbi, Monaco, Tozzuolo, Crialese, Cancellotti.

Centrocampisti: Dragomir, Sounas, Konate, Moscati, Vanbaleghem.

Attaccanti: Elia, Melchiorri, Murano, Lunghi, Bianchimano.

I convocati del Modena

Portieri: Chiossi, Gagno, Narciso.

Difensori: Ingegneri, Mattioli, Mignanelli, Milesi, Pergreffi, Stefanelli, Varutti, Zaro.

Centrocampisti: Bearzotti, Castiglia, Davì, Gerli, Laurenti, Muroni, Prezioso.

Attaccanti: Abiuso, Sodinha, Monachello, Scappini, Spagnoli, Tulissi.