Caserta a Modena con un Grifo a metà. Gubbio, Gomez out

Il Perugia va a Modena (domenica ore 15) ancora falcidiato dalle assenze. In conferenza stampa, Fabio Caserta conferma che sono ancora indisponibili Burrai (il più vicino al rientro), oltre a Minesso, Negro e Kouan. Out anche Angella, ancora positivo al Covid. Però il tecnico sembra orientato a confermare l’assetto a tre contro i canarini.

Le alternative a centrocampo: «Presto per Vanbaleghem»

Praticamente fatte difesa e attacco, che non dovrebbero discostarsi molto da quelli dell’ultima partita. Abbastanza chiare anche le indicazioni sul reparto mediano: «Vanbaleghem ancora non capisce bene la lingua. Gli dobbiamo dare il tempo di inserirsi, ma credo ci potrà dare una grossa mano nel corso del campionato. Si muove bene. Certo, non so se riuscirebbe a giocare per 90 minuti o a giocare dall’inizio, almeno per ora».

«Il Modena ci dirà chi siamo»

«Entriamo in una fase del campionato in cui ci aspettano sfide difficili e dobbiamo farci trovare pronti. Rispetto alle partite fatte finora ora affrontiamo una squadra costruita per vincere, che gioca bene, ha ottime individualità e sta facendo bene. Questa sarà una gara che ci permetterà anche di capire a che punto siamo».

Gubbio, anche Gomez ancora positivo

Rimanendo al girone B di C, neanche contro la Vis Pesaro (in trasferta, domenica ore 17.30) Vincenzo Torrente potrà contare su Juanito Gomez, non convocato; anche lui ancora positivo al coronavirus. I giornali – della sua positività (a differenza di quelle di altri giocatori) – hanno raccontato praticamente tutto: prima positivo, poi negativo, è tornato positivo nell’ultimo tampone prima della trasferta marchigiana. Per questo non è stato convocato. Ci sarà però Federico Gerardi, presentato in settimana. I rossoblù inseguono ancora la prima vittoria in campionato per lasciare le ultime posizioni e portare un po’ di serenità nell’ambiente. Fischio d’inizio alle 17.30.