Molesta 15enne e tenta di baciarla: 43enne denunciato

Il 14 agosto ha avvicinato una 15enne, l’ha trattenuta per le spalle e poi l’ha baciata sulla guancia. Quindi ha provato a farlo anche sulle labbra: l’Arma di Orvieto ha eseguito un’ordinanza cautelare per il divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da lei frequentati a carico di un 43enne straniero. L’accusa è di violenza sessuale in danno di minore.

Denuncia

L’ordinanza è del Gip di Terni. Il fatto è accaduto in pieno centro ad Orvieto e la 15enne in quella circostanza era riuscita a divincolarsi. Una volta tornata a casa ha informato i genitori che, subito dopo, hanno sporto denuncia alla stazione carabinieri di Orvieto: l’indagine successiva ha consentito di chiudere il cerchio e individuare il responsabile. Per lui c’è anche la denuncia in stato di libertà.