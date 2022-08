Mondiali karate a Foligno: l’Italia si raduna a Marsciano. Gli umbri in gara

È in programma, per domenica 28 agosto il raduno dei 200 atleti provenienti da tutte le regioni italiane che rappresenteranno il tricolore al mondiale di Karate Goju Ryu che si svolgerà a Foligno dall’8 all’11 settembre. La logistica organizzativa ha previsto, nelle prime ore della mattinata di domenica, la consegna delle divise a tutti gli atleti per poi proseguire alla fase dell’allenamento con i coach del team Italia, ciascuno per la specialità della propria categoria maschile e femminile. Seguirà in giornata il meeting con tutte le società sportive per la pianificazione dei preparativi. Il luogo del raduno è programmato presso il palasport Pippi-Tiberi di Marsciano.

Gli umbri sul tatami

Sono venti gli atleti umbri che rappresenteranno la nostra regione alla competizione, questi i loro nominativi con riferimento alla società di appartenenza e maestro: Ilaria Pascucci dell’Accademia KGR dei maestri Andrea Nardoni e Michele Biscotti; Angelica Trevisan Angelica del Cus Perugia Karate, maestro Andrea Arena; Diego Elisi, Mattia Pecci, Alessandro Rudyshyn, Giada Elisei, Adele Proietti, Marianna Vitali, Chanel Ronca, atleti dell’Epyca del maestro Simone Cipiciani; Anita Pazzaglia della Fitness per Terni, del maestro Fabrizio Pazzaglia; Riccardo Pierbattistoni e Martina Penna della Foligno Karate Club del maestro Enrico Spigarelli; Stefano Pericolini, Filippo Angeloni, Filippo Bocchini, Maia Epifani, Agnese Forte, Luca Merlini e Daniele Alunni Ciubini della Hagakure Karate con il maestro Rossano Rubicondi; Stefano Romano della SS Guazzaroni del maestro Gianluca Guazzaroni.