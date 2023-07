Montecastrilli: arriva Piotta per il Merli Summer Festival

Street food, concerti e drink in arrivo a Montecastrilli. Nel borgo del Ternano è in arrivo il Merli Summer Festival: gli eventi scatteranno da venerdì 21 con appuntamento finale fissato per domenica 30 luglio nei giardini pubblici. L’organizzazione è in mano alla locale pro loco e c’è il patronicio del Comune. L’esibizione principale andrà in scena sabato 29 quando sarà protagonista Piotta, vale a dire il rapper e produttore discografico romano Tommaso Zanello, noto in particolar modo per i suoi successi tra fine anni ’90 e inizio ’00 (su tutti Supercafone).

Condividi questo articolo su