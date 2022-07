Montecastrilli: l’Arma controlla la movida. Sanzioni e segnalazioni

Durante lo scorso fine settimana i carabinieri della Compagnia di Amelia hanno svolto numerosi controlli ai locali notturni ed alla circolazione stradale su tutto il territorio di competenza. «In particolare – spiegano i carabinieri in una nota – la stazione di Montecastrilli ha eseguito mirati controlli nei pressi di alcuni locali, nell’ambito dell’attività di controllo sulla ‘movida’ che ha portato alcune settimane fa alla chiusura di una discoteca ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. È proprio la presenza di diverse centinaia di giovani provenienti da tutta la regione che talvolta provoca turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica, motivo per cui un’attività preventiva consente sempre di evitare problematiche che possono sfociare nella commissione di reati».

Il bilancio

Durante l’attività di controllo – riferisce il comando provinciale di Terni – i militari hanno elevato 10 sanzioni amministrative per un totale di 1.000 euro nei confronti di altrettanti giovani in violazione dell’ordinanza ‘antivetro’ emessa dal sindaco di Montecastrilli; 4 sanzioni amministrative per un totale di euro 408 euro nei confronti di altrettanti giovani per manifesta ubriachezza; 4 sanzioni per violazioni al Codice della Strada per un ammontare complessivo di 348 euro. I carabinieri nel medesimo contesto hanno segnalato alla prefettura di Terni un 19enne di Acquasparta poiché trovato in possesso di 4 grammi di hashish, sottoposti poi a sequestro amministrativo. Durante la notte di sabato sono state inoltre controllate 48 persone e 5 veicoli».