Montecastrilli: il Joy replica dopo la chiusura per 7 giorni

La comunicazione, congiunta, arriva dalla questura di Terni e dal comando provinciale dei carabinieri: «Giovedì mattina la Compagnia carabinieri di Amelia e la divisione amministrativa della questura hanno notificato la misura, a firma del questore di Terni Bruno Failla ed ai sensi dell’articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ndR), che dispone la sospensione della licenza per 7 giorni ad un locale pubblico di Montecastrilli». Si tratta della discoteca all’aperto Joy. Che a poche ore dalla chiusura prende posizione.

Perché

«La proposta di chiusura – spiega la nota – è stata avanzata dall’Arma amerina a seguito di vari episodi che, a partire dall’inizio di giugno, hanno rappresentato un pericolo per la sicurezza dei cittadini, oltre a varie irregolarità di natura amministrativa accertate nei diversi controlli effettuati nel locale, sia dai militari che dagli agenti della polizia di Stato ternana».

I problemi all’apertura

«Il primo episodio contestato nel dispositivo, notificato al gestore del locale, risale alla prima serata di apertura, la notte tra il 3 e il 4 giugno, con un giovane trovato semi incosciente all’ingresso del locale e trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Terni. La stessa sera – proseguono le forze dell’ordine – la divisione amministrativa aveva riscontrato tre violazioni, oltre ad aver verificato carenze in merito alla gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico, considerato il numero elevato di persone presenti sia nel locale che in prossimità dello stesso».

Il furto e la rapina

«Altro episodio si è ripetuto nella seconda serata di apertura, la notte fra il 10 e l’11 giugno, quando hanno avuto luogo ben due fatti criminosi: un furto con strappo ai danni di un giovane avventore, intento a ballare, ed una rapina sempre ai danni di un ragazzo che si trovava all’ingresso del locale. In entrambi i casi i carabinieri di Montecastrilli, intervenuti prontamente, hanno identificato e denunciato gli autori dei reati».

Le risse

«Nella nottata tra il 24 e il 25 giugno invece – prosegue la nota – è scoppiato un tafferuglio nei pressi del locale che ha visto coinvolto anche un minore ternano, denunciato perché trovato in possesso di un coltello. La settimana successiva, la notte tra il 1° e il 2 luglio, è stato necessario l’intervento dei carabinieri di Montecastrilli, Amelia e Montecchio per riportare l’ordine dopo i disordini scoppiati a poca distanza dal locale in questione. Disordini ai quali hanno partecipato giovani, anche minori, non solo del posto, ma anche provenienti da altre parti della provincia, essendo il luogo diventato ormai un punto di riferimento anche per persone pericolose».

La sintesi

«Innegabile il pericolo non solo per l’ordine e la sicurezza pubblica – concludono carabinieri e polizia – ma anche per l’incolumità dei giovani frequentatori, con un aumento dell’allarme sociale e di situazioni di disturbo della quiete pubblica e che compromettono anche la viabilità stradale, perciò è stato adottato il provvedimento di chiusura. La misura della sospensione della licenza, necessaria al fine di impedire all’origine il verificarsi di avvenimenti che possano mettere in pericolo l’ordine pubblico, ha infatti la finalità di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti pericolosi, privati in questo modo di un luogo di aggregazione».

La discoteca replica: «Siamo in regola»



«A seguito della misura cautelare presa dalla questura di Terni – è la presa di posizione della discoteca Joy pubblicata attraverso Instagram -, che sospende la licenza del locale per 7 giorni, ci teniamo a evidenziare alcune false informazioni. Ribadiamo che il locale Joy è in regola su tutti i fronti: le sanzioni amministrative sono state notificate solamente per mancata esposizione della Scia e delle tabelle alcolemiche; le omissioni sulla sicurezza riguardano esclusivamente dei consigli dati dagli agenti per quel che riguarda gli assembramenti all esterno della discoteca, ma ci teniamo a ribadire che tutte le prescrizioni date sulla licenza sono sempre state attuate anche oltre il numero stabilito. Detto questo il Joy Pool & Music si estranea da tutti i fenomeni di violenza e da qualsiasi forma di irregolarità. In rispetto di tutto il personale Joy, di tutto lo staff Joy e Kahuna e soprattutto del titolare Ribelli Paolo, il Joy continuerà nella sua programmazione più forte e unito di prima, per tutte le persone che da mesi mettono cuore e anima per questo progetto che è iniziato nel 2016. Divertimento e aggregazione sono la natura del Joy. Ci impegneremo ad assicurare ai nostri clienti maggior sicurezza per lo sviluppo delle prossime serate. Ci vediamo tutti insieme venerdì 15 luglio 2022 con The Big Kahuna ospiti speciali: Ricky L, Marcoradi, Memme».