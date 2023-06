È in arrivo un tradizionale appuntamento estivo per la Valnerina ternana. A Montefranco, da venerdì 30 giugno a domenica 9 luglio, c’è l’edizione numero 16 di ‘Arrosticini a tutta birra’: castrato, gnocchi, pecora e musica nella pineta comunale. La novità 2023 è rappresentata dal menù junior. In campo per l’organizzazione c’è la locale pro loco con il patrocinio del Comune.

