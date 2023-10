Grave incidente sul lavoro nella giornata di lunedì a Monteleone d’Orvieto (Terni) dove un operaio romeno 49enne è inciampato per poi sbattere la testa su un blocco di cemente. Ha riportato traumi seri. Soccorso, è stato trasportato d’urgenza dal 118, in ‘codice rosso’ all’ospedale di Perugia. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Orvieto.

