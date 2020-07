MotoGp Jerez, Petrucci partirà dalla 5° fila

Inizierà dalla 5° fila il primo gran premio stagionale in MotoGp 2020 per Danilo Petrucci. Il pilota di Terni non è riuscito ad avanzare in Q2 sabato sul circuito di Jerez de la Frontera e partirà dal 14° posto. A terminare davanti a tutti Fabio Quartararo, poi Maverick Viñales e Marc Márquez.

LA CADUTA CON TRAUMA CRANICO DI MERCOLEDÌ

Male anche Dovizioso

Il 9 della Ducati non è andato oltre il 4° posto – Q1 – con il tempo di 1’37.423, finendo alle spalle di Rins, Pol Espargaró e Álex Rins. In difficoltà anche il compagno di team del ternano, Andrea Dovizioso: per lui c’è l’8° posto e l’avvio dalla terza fila. Molto veloce il duo della Pramac Racing con Bagnaia 4° e Miller 5°. «Una giornata piuttosto difficile. Purtroppo – le parole di Petrucci – questa notte ho faticato molto a dormire a causa dei dolori al collo e gli antidolorifici mi stanno debilitando molto. Nonostante ciò, sono contento di essere riuscito a ritrovare il feeling con la moto e di aver fatto dei passi avanti rispetto alla giornata di ieri. Il mio tempo in qualifica è stato buono e, se fossi riuscito ad entrare direttamente in Q2, con quel crono avrei ottenuto la quinta posizione in griglia. Ora però dobbiamo concentrarci sulla gara di domani. Sarà molto difficile per me, ma sono convinto di avere il potenziale per poter fare bene. Spero solo di sentirmi meglio fisicamente».