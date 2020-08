MotoGp, fiducia Petrux per 2° gara in Austria

Red Bull Ring, atto secondo. Questa volta per il gran premio di Stiria: nel weekend sul circuito di Spielberg tornano protagonisti i piloti della MotoGp e Danilo Petrucci vuol migliorare il risultato ottenuto domenica in Austria. La fiducia non manca.

IL 7° POSTO DI DOMENICA

La convinzione e l’obiettivo

Il 29enne di Terni deve migliorare soprattutto il sabato per avere chance di top 5: «Ovviamente correre per due fine settimana consecutivi – sottolinea – sullo stesso tracciato aiuta, perché si arriva alla seconda gara più preparati, con le idee chiare e un obiettivo preciso: migliorare il risultato del weekend precedente. So che posso stare con i piloti davanti, ma ho bisogno di qualificarmi meglio. È la chiave per non dover poi recuperare posizioni durante la gara. Sono fiducioso che lasceremo l’Austria con sensazioni più positive». Il 9 della Ducati è attualmente 11° in graduatoria con 20 punti all’attivo.