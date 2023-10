Muore incastrato sotto la motozappa: tragedia a Trevi

Tragedia in quel di Trevi (Perugia) nel pomeriggio di mercoledì – poco prima delle ore 17 – in via Bolsena, zona Matigge. Un uomo di nazionalità albanese di 66 anni, residente da tempo a Trevi, ha perso la vita mentre stava lavorando in un orto privato, di proprietà di un suo amico, con una motozappa. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’uomo è stato travolto dalla motozappa, di cui era proprietario, rimanendo incastrato con una gamba. Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto dissanguato. Oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco di Foligno e i carabinieri del comando stazione di Trevi per gli accertamenti del caso. Soltanto lunedì, a San Venanzo (Terni), un operaio 62enne di Todi – Danilo Sordini – aveva perso la vita mentre stava effettuando delle trivellazioni presso un’abitazione privata.

