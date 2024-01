Nainggolan: «Sarei venuto volentieri alla Ternana»

Per giorni le sue possibilità di approdare in rossoverde erano state concrete, in ragione anche degli ottimi rapporti e della stima reciproca con il direttore sportivo Stefano Capozucca. Poi però non se n’è fatto nulla, ognuno ha proseguito per la sua strada ed ora – da poco più di un mese – Radja Nainggolan si è unito da svincolato al Bhayangkara, squadra indonesiana militante nella BRI Liga 1, la massima divisione nazionale. Che sia stato vicino alla Ternana lo ha confermato lui stesso a Francesca Teodori, la conduttrice e aspirante giornalista che lo ha intervistato a Roma per il suo docufilm sul mondo del calcio. «Ad ottobre – afferma Francesca – Radja aveva già manifestato gradimento per la Ternana e la volontà di poter dare una mano alla compagine rossoverde in virtù di un rapporto di grande stima reciproca con il direttore Capozucca. Ci sono stati contatti col direttore ma purtroppo poi la trattativa si è arenata». Nell’intervista Nainggolan afferma che a Terni sarebbe venuto «davvero molto volentieri per dare una mano alla squadra». «D’altra parte – osserva Francesca Teodori – da un ‘ninja’ (è lo storico soprannome del calciatore belga-indonesiano, ndR) ci si aspetta esattamente questo: la voglia di vincere ogni battaglia o sfida, specie quelle più difficili».

