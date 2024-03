Narni, 1° Irish Fest dedicato alla cultura irlandese in Umbria

C’è un evento particolare ed inedito in arrivo nel Ternano e non solo. Narni ospiterà il primo Irish Fest dedicato alla cultura irlandese in Umbria: si svolgerà tra il 15 e il 17 marzo a Narni.

L’iniziativa

Il Narni St. Patrick’is Irish Fest coinvolgerà l’associazione sbandieratori di Narni, Roba da Malti, Gazolina Eventi ed i terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria: «Tre giorni di festa dove Narni sarà colorata d’Irlanda, per vivere l’esperienza di un vero Irish Party in onore di San Patrizio! Irish food, birre stout e irish style, musica irlandese live, danze irlandesi, i primi Narni Irish Games aperti a tutti, attività per Bambini nella zona kids, e lo spettacolo degli sbandieratori per le celebrazioni di Saint Patrick», viene sottolineato.

Le giornate

Il 15 marzo dalle 18.30 alle 24, il 16 dalle 12.30 alle 15 e dalle 18.30 alle 1, chiusura il 17 dalle 12 alle 21. Si parla di «una vasta scelta di cibo irlandese per tutti i gusti e palati! Saranno allestiti tre punti ristoro, due nella contrada di Mezule dove sarà aperta l’irish Taver, e il ‘Fry, Fish And Chips corner’ per i fritti irlandesi e Il mitico Irish food zone in Piazza dei Priori, da gustare sui tavoli dentro e davanti gli archi degli Scolopi! Non può esserci una festa irlandese senza musica irlandese: tre punti musica saranno allestiti in ogni zona food per accompagnare al meglio le vostre cene e per ballare tra le note dei migliori irish musician italiani per le piazze del paese». Ci sarà inoltre il maestro Mirko Peluso per le danze irlandesi italiane. Per quel che concerne gli Irish games ci saranno freccette, rugby, ferro nel legno e whiskey in the jar, ovvero il lancio dei tappi nella botte.

Gli orari

Venerdì 15

18:30 – Apertura delle piazze con l’aperitivo irlandese! Sidro e drinks irlandesi per tutti! Vieni a festeggiare l’inizio dei 3 giorni di San Patrizio con Musica Irish Trad on Air!

18:30 ️ SI MANGIA IRLANDESE! Apertura dei punti ristoro allestiti per l’evento per 3 giorni di Ottimo Irish Food! Taverna Mezule con Menù alla carta irlandese, angolo “Fry, Fish and Chips” in via Pozzo della Comunità e l’Irish Food Zone a Piazza dei Priori!

20:00 Barbagelata Irish Trad Music live in Piazza dei Priori

20:00 Karamaus Irish Trad Special Set live in via del Pozzo della Comunità

20:00 Banda Connemara Trio Irish Trads e Songs in Taverna Mezule

20:30 Apertura “1ST NARNI IRISH GAMES”! Mettiti alla prova con le freccette, il tappo in botte, il lancio del ferro di cavallo o lancia l’ovale con “The Luck of the Irish” in collaborazione con la Ternana Rugby!

22:00 Barbagelata Irish Trad Music live in Piazza dei Priori

22:00 Karamaus Irish Trad Special Set live in via del Pozzo della Comunità

22:00 Banda Connemara Trio in Taverna Mezule

Sabato 16

12:30 -> 14:30 ️ Pranzo irlandese! Taverna Mezule aperta con musica live dei Barbagelata e l’Irish Food Zone in Piazza dei Priori con irish trad music on air!

18:00 -> 20:00 Aperitivo con Happy Hour! Sidro e drink irlandesi per tutti con musica tradizionale irlandese on air!

18:00 1st “NARNI IRISH GAMES”! Mettiti alla prova con le freccette, il tappo in botte, il lancio del ferro di cavallo o lancia l’ovale con “The Luck of the Irish” (in collaborazione con la Ternana Rugby!).

18:00 Karamaus Irish Trad Special Set live in Piazza dei Priori

18:00 Barbagelata Irish Trad Music live in via del Pozzo della Comunità

18:00 Mario Lipparini, arpa irlandese e irish songs live in Taverna Mezule

18:00 Apertura Area Bambini! Giochi e workshop per bambini e famiglie!

22:00 Karamaus live in Piazza dei Priori

22:00 Barbagelata Irish Trad Music live in via del Pozzo della Comunità

22:00 Mario Lipparini, arpa irlandese e irish songs live in Taverna Mezule

23:30 Musica irlandese on air e sessions aperte per musicisti tradizionali irlandesi che desiderano partecipare!

Domenica 17

12:00 ️ Apertura per il pranzo di Taverna Mezule, “Fry, Fish and Chips Corner” in via del Pozzo della Comunità e il L’Irish Food Zone in Piazza dei Priori!

12:30 Musica live con Ar an Talamh – new irish trad in Piazza dei Priori

12:30 Mario Lipparini, arpa irlandese e irish songs in via del Pozzo della Comunità

12:30 Barbagelata Irish Trad Music in Taverna Mezule

13:00 Apertura Area Bambini! Giochi e workshop per bambini e famiglie!

14:00 1st “NARNI IRISH GAMES” Mettiti alla prova con le freccette, il tappo in botte, il lancio del ferro di cavallo o lancia l’ovale con “The Luck of the Irish” (in collaborazione con la Ternana Rugby!). Oggi è la tua ultima chance, fino alle 19:00!

16:30 Barbagelata Irish Trad Music live in via del Pozzo della Comunità!

16:30 Musica irlandese on air con happy hour aperitivo a Piazza dei Priori e in Taverna Mezzule!

18:00 Spettacolo degli Sbandieratori di Narni in Onore di San Patrizio! DA NON PERDERE!

18:00 Mario Lipparini, arpa irlandese e irish songs live in Taverna Mezule.

19:00 Ar an Talamh irish new trad live in Piazza dei Priori.

Vieni a divertirti con noi in un weekend all’insegna della cultura irlandese!

15-16-17 Marzo 2024 – Narni, Presso Piazza dei Priori e Contrada Mezule

Il Narni Saint’s Patrick Irish Fest è organizzato dalL’associazione Sbandieratori di Narni , Roba da Malti, Gazolina Eventi con il supporto dei terzieri di Narni di Mezule, Fraporta e Santa Maria! Vi aspettiamo per 3 grandi giorni di festa da non perdere assolutamente!