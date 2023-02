Narni, caccia tragica: indagato 62enne di Terni. Lui e Stentella non si conoscevano

L’uomo dal cui fucile è partito il colpo che lunedì mattina ha ucciso il 53enne narnese Giovani Stentella durante una battuta di caccia a Pitigliano (Grosseto), è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Grosseto – titolare è il pm Salvatore Ferraro – per l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Si tratta di un 62enne di Terni, difeso dall’avvocato Enrico De Luca. Nella giornata di giovedì verrà affidato l’incarico e quindi eseguita l’autopsia sulla salma del parrucchiere narnese, dopodiché l’autorità giudiziaria – salvo la necessità di ulteriori accertamenti – concederà il nulla osta alla celebrazione dei funerali. Il medico legale incaricato dalla procura è la dottoressa Valentina Bugelli; per l’indagato, che nei prossimi giorni verrà probabilmente sentito di nuovo dagli inquirenti, non sono previsti consulenti mentre i familiari di Giovanni Stentella – assistiti dall’avvocato Delfo Berretti – hanno incaricato il medico legale Sergio Scalise Pantuso. Da quanto appreso il cacciatore 62enne era l’unico del gruppo giunto in Maremma – nell’ultimo giorno di caccia ai colombacci – che non conosceva la vittima. Gli altri erano amici di vecchia data e il colpo fatale sarebbe partito mentre Gianni Stentella stava pranzando: il 62enne, invece, aveva già mangiato e ripreso a cacciare. È in quei momenti che dal suo fucile è partito il colpo che ha spezzato la vita del 53enne narnese, sposato e padre di un ragazzo di 20 anni. Pur non avendo rinnovato la licenza di caccia, Stentella aveva approfittato del giorno di chiusura del negozio per fare una ‘gita’ all’aria aperta nella campagna grossetana. Una giornata di svago trasformatasi nella più cupa delle tragedie.

