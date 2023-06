Narni, c’è la nuova sorgente della Morìca di Stifone. L’area resta non balneabile

C’è una novità di rilievo per il territorio comunale di Narni. Mercoledì mattina c’è stata l’inaugurazione della nuova Sorgente della Morìca di Stifone grazie all’accordo tra Comune ed Enel Green Power: a tagliare il nastro il sindaco Lorenzo Lucarelli e Monica D’Aco, responsabile idroelettrico Enel Hydro Appennino Centrale.

IL PATTO DEL 2022 TRA COMUNE ED ENEL

Il lavoro rientra nell’ambito della rigenerazione di alcune aree delle Gole del Nera: «La vasca profonda della sorgente – spiega la società – andrà così in comodato d’uso gratuito alla Città di Narni e verrà gestita in maniera ordinata: sono alle ultime fasi di studio tre fasce orarie e l’ipotesi di far pagare un biglietto, per coprire i costi per monitorare l’area e garantire la sicurezza. All’interno delle stesse trattative rientra anche l’impegno preso per verificare il superamento della condizione di pericolo alle Mole e al solarium, i cui interventi sono in fase di progettazione. L’area rimane non balneabile e l’amministrazione mantiene la dovuta prudenza sotto questo punto di vista». «Ultimati tutti i lavori di messa in sicurezza potrebbe essere possibile sfruttare l’area al meglio ma, per ora, invitiamo sempre a rispettare i divieti», sottolinea il sindaco.

Posti letto e cibo

Si lavora anche su altro: «Non ci fermiamo. Il progetto ‘Stifone e le sue Gole’ – continua il sindaco – sta portando risultati significativi: nel borgo avremo a partire da questa estate dei posti letto, la possibilità di bere e mangiare e anche un servizio di biciclette. Vogliamo portare il brand anche alle Mole, a Lecinetto, alle fonti di Santa Rosa e anche all’area del Ponte d’Augusto, così da poter completare unitariamente lo sviluppo strategico di uno dei gioielli del nostro territorio”. Il complesso idroelettrico Appennino centrale di Enel Green Power è dislocato tra Umbria, Lazio e Marche con una capacità installata di 527 Mw».