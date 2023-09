Narni: il batterista Matteo Bussotti nel tour di Benjamin Clementine

Parte il 13 settembre il tour europeo di Benjamin Clementine, pianista e cantante inglese, riconosciuto come uno degli artisti migliori della sua generazione. Ad accompagnare Clementine durante il tour, alla batteria, ci sarà il narnese Matteo Bussotti.

Matteo Bussotti

Il 31enne Matteo Bussotti si è laureato in batteria al Saint Louis college of music e nel corso della sua carriera ha avuto occasione di suonare a Los Angeles, Città del Messico, all’Auditorium Parco della musica di Roma e al Concertone del Primo maggio 2022 in piazza San Giovanni, di fronte a 150 mila persone. «Dire che sono emozionato è dire poco», dice Bussotti. «Seguo Benjamin, da fan, dal suo album d’esordio, ormai 9 anni fa. Avere l’occasione di accompagnarlo in un suo tour europeo è un onore immenso, al di là di ogni immaginazione. Un’occasione nata per caso, leggendo un annuncio in cui Clementine cercava proprio dei musicisti per il suo tour. Ho deciso di rispondere quasi a tempo perso, pensando ‘ma ti pare, non accadrà mai’. Dopo qualche mese, inaspettatamente, l’entourage di Benjamin mi ha ricontattato e dopo aver visto dei video in cui suonavo ha deciso di accogliermi nel tour».

Il tour

Il tour toccherà 9 Paesi: Germania, Francia, Spagna, Lussemburgo, Portogallo, Olanda, Svizzera, Belgio e Regno Unito. Tra le location di spicco, sicuramente la Salle Pleyel di Parigi (concerto già sold out), e la Royal Albert Hall di Londra, uno dei templi della musica, in cui di recente Adele ha registrato il suo live ‘Adele Live at Royal Albert Hall’, e in cui, nel corso della storia, sono passati personaggi del calibro di Harry Styles, Ella Fitzgerald, Jimi Hendrix, Fred Astaire, Charles Aznavour, Muhammad Alì, Einstein e Winston Churchill.