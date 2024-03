Narni: in tanti per il casting del docufilm su Alberto Sordi

Ottima adesione al casting ‘lanciato’ in quel di Narni – e che si è tenuto venerdì mattina con ritrovo al Digipass di piazza dei Priori – per trovare comparse in vista delle riprese di ‘Alberto Sordi Secret’, docufilm sulla vita del grande attore e regista romano scomparso nel 2003. Parte delle riprese verranno effettuate proprio a Narni dal 15 al 17 aprile prossimi, con la regia di Igor Righetti, cugino di Alberto Sordi. Venerdì mattina le selezioni hanno riguardato diversi profili di tutte le età, dai bambini agli adulti, e la partecipazione è stata massiccia.

