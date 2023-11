Narni: musica, danza e recitazione per i diritti umani

Si terrà venerdì 24 novembre, alle ore 21.30 presso l’auditorium ‘San Domenico’ di Narni, lo spettacolo ‘Simon & Friends – We have a dream. Musica, danza e recitazione a sostegno dei diritti umani’, diretto da Maurizio Gironi e scritto da Jonathan Cresta. In campo le associazioni Assos Onlus, Simon & Friends, la Zio Command Band e il Comune di Narni. Ospiti della serata saranno il basso-baritono Nicolò Lauteri, accompagnato al pianoforte dalla maestra Eleonora Conti, il corpo di ballo della Musical Academy, Elena Nati, la Zio Command Band e la scuola danza del ventre Asd Bab Nour. Il ricavato dell’evento sarà devoluto a sostegno di Assos Onlus per la realizzazione di aiuti umanitari in Africa. Per info e prevendite: 389.0511193 e 347.8466048.

