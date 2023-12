Narni, ortopedia e riabilitazione: i ringraziamenti di una paziente viterbese

Una paziente di Viterbo – S.P. di 74 anni – ha inviato al direttore del presidio ospedaliero di Narni e Amelia, il dottor Sergio Guido, una lettera di ringraziamento ai sanitari dei reparti di ortopedia e riabilitazione.

La lettera

Sono stata operata di protesi totale di ginocchio nel mese di ottobre presso il reparto di ortopedia dell’ospedale di Narni. Desideravo comunicare alla direzione medica del nosocomio la mia completa soddisfazione per questa esperienza e per il risultato, ottenuto grazie alla grande professionalità degli operatori, all’attenzione nei riguardi del paziente, alla cortesia, gentilezza e chiarezza nelle comunicazioni.

Il plauso è rivolto ad entrambe le strutture, il reparto di ortopedia diretto dal dottor Dino Scaia e il reparto di riabilitazione guidato dal dottor Gino Capitò e a tutto il personale medico, gli infermieri, gli Oss che operano in ambienti curati e ben puliti. Ritengo quindi doveroso e necessario raccontare e far conoscere la grande eccellenza che avete a Narni con la speranza che tutto ciò venga mantenuto così. Con infiniti ringraziamenti.

La Usl Umbria 2

Il direttore generale della Usl Umbria 2 Massimo De Fino e il direttore dell’ospedale di Narni-Amelia Sergio Guido formulano i «migliori auguri di pronta e completa guarigione alla paziente» e rivolgono un «sentito ringraziamento per questa importante testimonianza che mette in luce, oltre alla professionalità e alla competenza del personale sanitario, anche l’alto grado di empatia e attenzione all’aspetto umano e al rapporto con il paziente». Si associano quindi al plauso «ai sanitari per l’alto standard e l’elevata qualità dei servizi garantiti al cittadino».