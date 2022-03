Abbandono rifiuti a Narni: Plastic Free in azione per la pulizia

Rifiuti di qualsiasi tipo e anche in corposa quantità a ridosso di un acquedotto ed un ponte di epoca romana. Accade anche questo. Ne sanno qualcosa i volontari provinciali di Plastic Free (la referente per Terni e Narni è Federica Battista) che, sabato mattina, hanno organizzato in collaborazione con il Comune di Narni l’attività di pulizia in zona Selvantica: alle 9 tutti in marcia per ridare decoro all’area anche grazie all’aiuto dell’associazione NarniSotterranea. In loco anche l’assessore all’ambiente dell’amministrazione narnese, Alfonso Morelli. Numerosi i sacchi accumulati al termine del lavoro.

Morelli: «I comuni da soli non ce la fanno»

Così l’assessore comunale all’ambiente di Narni, Alfonso Morelli, via social: «È necessario un piano almeno regionale – lo dice ‘taggando’ Anci Umbria e Regione – per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Un fenomeno che interessa da tempo tutto il territorio dell’Umbria. Non possono fronteggiare questo intollerabile fenomeno i singoli comuni in autonomia e con pochissimi strumenti a disposizione. Sempre più spesso gli enti locali sono supportati da uno straordinario volontariato che davanti a certi scempi cerca di reagire con una vera e propria resistenza civile. Comuni, come quelli della nostra regione, a bassa densità abitativa, che devono controllare territori estesi: per quanto attenti non riescono senza un coordinamento ampio e senza specifiche risorse economiche attuare azioni efficaci. Penso sia necessaria, e per questo spero venga proposta quanto prima, una legge regionale adeguatamente finanziata che sappia attuare un programma serio di azioni di contrasto, prevenzione e ripristino dei luoghi». Morelli conclude poi affermando che «aver eliminato il Corpo Forestale ha peggiorato assolutamente la situazione in termini di controllo del patrimonio ambientale. Situazione che si somma al depotenziamento della Polizia Provinciale avvenuto con la riforma delle province. Due mezze riforme che si sono chiaramente dimostrate inutili, che hanno contribuito solamente a smantellare un pezzo di Stato e che purtroppo le ha fatte un Governo di centrosinistra, o presunto tale».